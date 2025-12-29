Dalla Spagna – “Napoli, ipotesi Mastantuono? Ecco la posizione del Real Madrid”

Il quotidiano Marca riporta delle novità di mercato veramente interessanti, anche riguardo il Napoli. Infatti, secondo l’autorevole giornale spagnolo, il talento del Real Madrid Franco Mastantuono sarebbe stato proposto a diversi club europei, tra cui il Napoli che gradirebbe accogliere il giovane in prestito. La posizione dei ‘blancos’ però, è molto chiara in merito: per ora non vogliono privarsi dell’argentino, considerato un pilastro per il futuro del club. Da vedere se nelle prossime settimane la situazione potrà evolversi diversamente.

