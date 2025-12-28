Tuttosport: “Conte vuole confermare il nuovo modulo fino al termine della stagione”

Il Napoli oggi sarà impegnato a Cremona contro la Cremonese per continuare il trend positivo dell’ultimo periodo.

Mister Conte confermerà il 3-4-2-1 con gli stessi interpreti, causa le diverse assenze in casa Napoli; il quotidiano Tuttosport ha sottolineato che lo schema sarà adoperato per tutta la stagione: “L’emergenza più grave resta a centrocampo: Anguissa sarà out fino a metà gennaio, Gilmour non rientrerà prima di febbraio e De Bruyne è atteso per i primi di marzo.

Antonio Conte, comunque, è riuscito a sopperire a queste assenze grazie al nuovo sistema di gioco: il 3-4-2-1, divenuto il modulo migliore per questa squadra. Si andrà avanti cosi, ancora per un po’ di tempo e probabilmente fino alla fine della stagione”