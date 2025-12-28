SportMediaset-Frattesi in uscita dall’Inter: gli aggiornamenti

Davide Frattesi non sta trovando lo spazio che si aspettava nello scacchiere di mister Chivu e non è esclusa una sua cessione durante il mercato invernale.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, sul centrocampista ex Sassuolo ci sarebbe l’interessamento della Juve di mister Spalletti, il Napoli e la Roma.

L’Inter fissa il prezzo intorno ai 35 milioni ma non vorrebbe rafforzare le dirette concorrenti e starebbe valutando un’operazione all’estero, il Fenerbahce proporrebbe un prestito con riscatto a circa 40 milioni e avrebbe la preferenza del club milanese.