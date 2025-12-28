Napoli-Cremonese, Conte tiene alta la guardia

L’edizione odierna de Il Mattino accende i riflettori sull’avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Cremonese, in programma oggi alle 15 allo stadio Zini. Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, Antonio Conte predica massima concentrazione e nessun rilassamento. Il messaggio trasmesso alla squadra è chiaro: “Si vince solo se si ha ancora fame”.

Per gli azzurri la trasferta di Cremona rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. Una vittoria permetterebbe di chiudere nel migliore dei modi un anno straordinario, arricchito da trofei e grandi soddisfazioni, ma anche di sfatare il tabù delle trasferte, vero punto debole della stagione con sette sconfitte lontano dal Maradona.

Conte sa che il successo in Supercoppa non deve trasformarsi in appagamento e chiede al gruppo un’ulteriore prova di maturità. Il Napoli è consapevole delle difficoltà di restare davanti a squadre come Milan e Inter, ma la volontà è quella di provarci fino in fondo. Cremona può essere il banco di prova decisivo per dimostrare che la fame di vittorie è ancora intatta.