Napoli – Conte: “Si vince solo restando affamati”

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’avvicinamento del Napoli alla delicata trasferta di Cremona, in programma oggi alle 15 allo stadio Zini. Dopo la conquista della Supercoppa Italiana, Antonio Conte mantiene altissima la soglia dell’attenzione e invita la squadra a non abbassare la guardia. Il concetto è chiaro e diretto: “Si vince solo restando affamati”, il messaggio che l’allenatore ha trasmesso allo spogliatoio.

Per gli azzurri, la sfida contro la Cremonese rappresenta un passaggio chiave. Un successo permetterebbe di chiudere nel migliore dei modi un anno memorabile, impreziosito da trofei e grandi risultati, ma soprattutto di interrompere il digiuno di vittorie in trasferta, vero tallone d’Achille della stagione con sette sconfitte lontano dal Maradona.

Conte vuole risposte immediate dal gruppo per dimostrare che il trionfo in Supercoppa non ha generato appagamento. Il Napoli è consapevole delle difficoltà nel reggere il passo di Inter e Milan, ma l’obiettivo resta quello di restare agganciati al vertice e sfruttare ogni occasione. La trasferta di Cremona potrebbe essere il momento giusto per cambiare passo.