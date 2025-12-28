Napoli a Cremona con l’undici della Supercoppa: Conte cerca continuità

Lo stesso Napoli che ha alzato la Supercoppa Italiana scende in campo oggi a Cremona, con l’obiettivo di dare continuità a uomini, prestazioni e risultati. Antonio Conte non vuole cali di tensione e punta a rilanciare immediatamente la corsa in campionato, affidandosi all’undici visto nelle due gare di Riad.

La trasferta allo stadio Zini rappresenta il primo snodo di un tour de force intenso e subito impegnativo. La Cremonese di Davide Nicola, infatti, si è già dimostrata capace di mettere in difficoltà diverse big della Serie A, rendendo la sfida particolarmente insidiosa. Il Napoli, intanto, riprende l’inseguimento all’Inter, avanti di due punti e impegnata sul difficile campo dell’Atalanta: per restare agganciati alla vetta, gli azzurri devono sfruttare l’entusiasmo e la fiducia generati dal successo in Supercoppa.

Sul fronte infermeria, però, Conte non riceve buone notizie. Beukema e Olivera non sono stati convocati a causa di acciacchi rimediati dopo gli impegni in Arabia Saudita, mentre Lukaku prosegue il suo percorso di recupero lontano dal campo. Nonostante ciò, il tecnico azzurro è orientato a confermare la formazione delle ultime due gare: Juan Jesus resta in vantaggio su Buongiorno nel reparto difensivo, Elmas è favorito su Lang nel reparto offensivo, mentre sulle fasce agiranno Spinazzola e Politano, con Di Lorenzo inserito nel terzetto difensivo.