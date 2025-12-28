Moretto: “Diversi club esteri interessati a Lucca”-Il punto

Lorenzo Lucca sta trovando sempre meno spazio nelle idee di mister Conte e con il rientro di Lukaku, lo spazio dell’ex Udinese sarà ancora ridotto.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube dell’amico Fabrizio Romano ha aggiornato sul futuro della punta italiana: “Lorenzo Lucca sta cercando di capire un po’ il suo destino al Napoli, la strada ed il percorso da fare. Adesso con il rientro di Romelu Lukaku bisognerà capire la strategia del Napoli davanti. Il dettaglio che voglio aggiungervi è che ci sono sempre più club all’estero che stanno cercando Lucca: sia in Premier League sia in Spagna. Insomma, club che cercano un attaccante e che stanno guardando in casa Napoli. Chiaramente gli azzurri preferirebbero cederlo all’estero piuttosto che in Italia. Sicuramente chi dovesse volere Lucca sa che deve spendere una certa cifra per un prestito oneroso, poi con un diritto di riscatto che può diventare obbligo. La formula si può trovare, ma sicuramente il prestito che chiede il Napoli deve essere oneroso. Vedremo che tipo di soluzione può venir fuori nelle prossime settimane“.