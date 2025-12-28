Krol – Napoli: “La Supercoppa può lanciare la volata Scudetto”

La Supercoppa Italiana come slancio decisivo per il campionato. È questa la speranza di Ruud Krol, storico ex difensore del Napoli, che ha commentato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport il recente successo della squadra di Antonio Conte in Arabia Saudita. Due vittorie che hanno arricchito la bacheca azzurra dopo lo Scudetto e che, secondo l’olandese, possono rappresentare un passaggio chiave nella stagione.

Per Krol, il trionfo in Supercoppa ha avuto anche un valore mentale: “Sono state due partite che hanno aiutato la concentrazione di un gruppo già forte”, ha spiegato, sottolineando la qualità espressa dagli azzurri. “È un Napoli bellissimo. L’unico rischio potrebbe essere quello di sentirsi appagati per un attimo, ma con Conte in panchina lo vedo davvero difficile”.

Guardando alla corsa Scudetto, Krol non ha dubbi: il Napoli resta la principale candidata al titolo. Gli azzurri, a suo avviso, sono leggermente avanti rispetto all’Inter, squadra solida ma soggetta a qualche passaggio a vuoto. Più distante il Milan, che non lo convince del tutto: “Ha alcune lacune, anche se può sempre rappresentare un pericolo. Più che sorpresa, direi che è una squadra da temere”.