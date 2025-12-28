Il Mattino – Napoli: “Chiudiamo con il botto”

“Chiudiamo con il botto”. È questo il titolo scelto da Il Mattino nella sua edizione odierna per raccontare l’ultimo impegno dell’anno del Napoli, chiamato oggi a Cremona (calcio d’inizio alle ore 15) per completare nel migliore dei modi un 2025 semplicemente straordinario.
Con una vittoria, gli azzurri metterebbero il sigillo finale a un anno solare che resterà nella storia del club: Scudetto e Supercoppa Italiana già in bacheca e la possibilità di salutare il calendario con un’altra prestazione convincente. Non solo celebrazione, ma anche classifica, come sottolinea il sommario del quotidiano: “Operazione sorpasso”.