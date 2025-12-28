Gazzetta dello Sport: “Milan e Napoli, occhio alle trappole”

La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulla giornata di campionato mettendo in guardia Milan e Napoli dalle possibili insidie. Il quotidiano titola infatti “Milan e Napoli, occhio alle trappole”, sottolineando come gli impegni odierni nascondano più difficoltà del previsto per rossoneri e azzurri.

In particolare, l’attenzione si concentra sulla sfida del Napoli a Cremona, dove Antonio Conte cerca risposte lontano dal Maradona. David Neres è indicato come l’uomo chiave per scacciare il “mal di trasferta”, uno dei temi che ha accompagnato il cammino recente degli azzurri.