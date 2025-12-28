Ds Cremonese: “Vogliamo confrontarci contro la squadra più in salute”

Simone Giacchetta, ds della Cremonese, intervistato da DAZN prima del match ha analizzato: “Con grande motivazione, per volersi confrontare con la squadra forse più in salute di tutte. Lo stimolo è massimale, dobbiamo essere pronti a recitare il ruolo della matricola che non sa demeritare contro questi grandi avversari. Abbiamo fatto un’esperienza in serie A nella stagione 2022/23 che qualcosa ci ha dato. Ci è stata utile, abbiamo cercato un gruppo di italiani. Abbiamo cercato calciatori che potessero sposare la nostra missione e cioè giocare per la salvezza e soffrire. Siamo contenti, ci credevamo, i risultati iniziali ci hanno dato grande aiuto e sappiamo che la Serie A è spietata. Campionato lunghissimo, ogni domenica è difficile fare punti“.