DAZN – Manna: “Cambio di modulo necessario, vediamo cosa succede con i rientri”

In attesa della partita di Serie A tra la Cremonese e il Napoli, il direttore sportivo della squadra Partenopea, Giovanni Manna, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Il 2025 è stato un anno importante: abbiamo vinto uno Scudetto inaspettato ed una Supercoppa, ma ora dobbiamo essere focalizzati sul presente. Gare del genere non sono facili, chiunque può fare punti, il livello è alto, Davide Nicola è un grande allenatore. L’anno scorso fummo molto bravi in trasferta, quest’anno lo siamo meno, ma siamo sul pezzo.

Il cambio di modulo è stato necessario, il mister è stato bravo a cucire l’abito su misura, secondo me giochiamo un buon calcio: vediamo coi rientri poi che succederà. La limitazione sul mercato è paradossale: siamo una società sana, avere il mercato limitato è un enorme paradosso. Per me è scorretto ma faremo di necessità virtù“.