Cremonese-Napoli: le formazioni ufficiali, nessuna sorpresa per Conte

Scritto da:
Nicola Penta
-
fonte foto: Prime Video It Sport

Il Napoli a breve scenderà in campo contro la Cremonese in una sfida da vincere per tenere il passo del Milan vittorioso contro il Verona.

La squadra di mister Conte giocherà con il consueto 3-4-2-1 con Elif Elmas ad affiancare David Neres e Rasmus Hojlund, a centrocampo Politano farà l’esterno a tutta fascia e in difesa Juan Jesus è stato preferito a Buongiorno per completare il reparto con capitan Di Lorenzo e Rrahmani.

Di seguito le formazioni titolari.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Payero, Zerbin, Pezzella, Vardy, Sanabria. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte

