Cremonese – Napoli: curiosità e statistiche

Dopo il trionfo in Supercoppa, il Napoli si prepara ad affrontare la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini oggi alle 15. I Partenopei, però, vogliono ritrovare la vittoria in campionato che manca dal 28 ottobre 2025 (Lecce-Napoli 0-1): inoltre, hanno perso 7 partite in trasferta tra campionato e Champions League. L’avversario è tutt’altro che facile, visto che gli uomini di Davide Nicola sono una della grandi sorprese di questa Serie A: sono attualmente al dodicesimo posto, a +9 sul terzultimo posto e addirittura a -4 dal settimo posto. Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dal servizio statistico Opta riguardo la partita di oggi.

-Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 partite su 16 giocate contro la Cremonese in Serie A (8 vittorie e 6 pareggi). L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in A (2022/23) il Napoli ha vinto con uno score tra andata e ritorno di 7-1 (1-4 a Cremona, 3-0 a Napoli).

-La Cremonese ha perso una sola partita su otto in casa con il Napoli in Serie A (2 vittorie e 5 pareggi). Questa sconfitta è arrivata proprio l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Serie A a Cremona (Cremonese-Napoli 1-4, Serie A 2022/23).

-In caso di vittoria oggi, la Cremonese potrebbe vincere la sua seconda partita consecutiva in casa in Serie A. I grigiorossi non vincono due partite di fila nello stesso campionato di Serie A dalla stagione 1995/96.

-Il Napoli non perde due partite consecutive in Serie A dalla stagione 2023/24 con Walter Mazzarri in panchina (Napoli-Inter 0-3, Juventus-Napoli 1-0).

-Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 6 trasferte di Serie A giocate contro una squadra neopromossa dalla Serie B (4 pareggi e 1 sconfitta). L’ultima vittoria in trasferta contro una neopromossa è arrivata alla 1a giornata di questo campionato contro il Sassuolo (0-2).

-Prima della striscia menzionata sopra, il Napoli aveva ottenuto 18 vittorie nelle precedenti 21 trasferte in Serie A contro squadre neopromosse dalla Serie B (3 pareggi).

-L’attaccante inglese della Cremonese, Jamie Vardy può arrivare a quota 150 gol nei Big campionati europei. 115 di questi 149 gol segnati in sono stati segnati da Vardy dopo aver compiuto 30 anni (gennaio 2017). L’unico giocatore inglese ad aver segnato contro il Napoli in Serie A finora è Tammy Abraham quando giocava per la Roma (Napoli-Roma 2-2, Serie A 2023/24).