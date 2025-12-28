Corriere del Mezzogiorno: “ Conte ancora senza Lukaku”

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
UFFICIALE - Lukaku torna in lista Champions! Prenderà il posto di un big

Non arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria del Napoli alla vigilia della trasferta contro la Cremonese. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte dovrà rinunciare ancora una volta a pedine importanti, confermando un’emergenza che sta accompagnando l’intera stagione azzurra.

Non sono partiti per Cremona Romelu Lukaku, Sam Beukema e Mathías Olivera. I tre calciatori sono rimasti a Napoli e non prenderanno parte al match di campionato, costringendo il tecnico a rivedere nuovamente le rotazioni, soprattutto in difesa e nel reparto offensivo.

Lukaku continua il suo lungo percorso di recupero dopo l’infortunio che lo ha fermato già nel mese di agosto, mentre Beukema e Olivera sono alle prese con problemi fisici più recenti che ne hanno consigliato la massima prudenza. Assenze pesanti che riducono ulteriormente le opzioni a disposizione di Conte, chiamato ancora una volta a fare di necessità virtù.

Articolo precedenteGazzetta dello Sport: “Milan e Napoli, occhio alle trappole”
Articolo successivoKrol – Napoli: “La Supercoppa può lanciare la volata Scudetto”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE