Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Cremonese – Napoli

Marco Vitiello
ULTIM'ORA - Cremonese-Napoli: trasferta libera per i tifosi azzurri!

Dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna, il Napoli deve ritrovare continuità anche in campionato nella ostica trasferta di Cremona. I partenopei si ritrovano senza dubbio col morale alle stelle rispetto alla sconfitta di Udine ma sarà importante non abbassare la guardia proprio ora in modo da stare sempre attaccati, e in caso sorpassare, Milan e Inter.

Ecco le probabili formazioni di Cremonese – Napoli secondo Sky Sport:

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund, Neres

Conte opta dunque per lo stesso 11 schierato in supercoppa. Tuttavia gli unici ballottaggi riguardano Buongiorno – Juan Jesus col brasiliano che nelle ultime due uscite in supercoppa ha disputato ottime prestazioni mentre in attacco c’è ancora ballottaggio tra Lang ed Elmas con l’olandese che è attualmente favorito sul macedone.

