Tuttosport – “Juventus, piace Lucca del Napoli: contatti con il suo agente, i dettagli”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito a Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli oggetto di diverse voci di mercato intorno a lui, in merito a una sua possibile cessione a gennaio. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, tra i diversi club interessati a Lorenzo Lucca, ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di una punta dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic, e l’attaccante azzurro rappresenterebbe un’ottima occasione, soprattutto in caso di un’operazione in prestito.