Repubblica – “Mainoo, la pista Napoli si raffredda? L’infortunio di Fernandes può far saltare tutto, i dettagli”

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità di mercato in merito al Napoli e alla trattativa per Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United da tempo seguito dal club azzurro. Secondo quanto di evince del quotidiano, il suo eventuale approdo alla corte di Antonio Conte si starebbe complicando, a causa dell’infortunio dei Bruno Fernandes, e di conseguenza con una scelta a centrocampo limitata per Amorim, mister dei Red Devils. Ecco un estratto dell’articolo:

“Lo United ha frenato, al momento, perché si è infortunato Bruno Fernandes, quindi il 20enne talento dei Red Devils potrebbe fare comodo all’allenatore Amorim. E se l’arrivo non dovesse concretizzarsi subito, il Napoli starebbe valutando di rinforzare un altro reparto, l’attacco.”