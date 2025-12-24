Pedullà – “Napoli interessato a un big dell’Inter: c’è anche l’opzione scambio, i dettagli”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito al futuro di Davide Frattesi, giocatore dell’Inter che da mesi sembra essere in uscita dal club neroazzurro. Tra le società interessate, ci sarebbe anche il Napoli:

“L’estate scorsa il Napoli si era interessato a Frattesi, per l’Inter era valutato 45 milioni per scoraggiare la concorrenza delle altre società. Frattesi chiede di andare via da diverse sessioni di mercato e presto la corda si spezzerà. L’Inter sotto i 35 milioni di euro difficilmente lo venderà, ma non è scontato che qualcuno si presenti con quella cifra e non è escluso uno scambio”.