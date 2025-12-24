Mercato Napoli, nome nuovo nel taccuino di Manna per la fascia: c’è la concorrenza di diversi top club, i dettagli

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
SKY - Manna: "Campo pesante ma bisogna continuare sulla scia della vittoria, Insigne? C'è stato un contatto..."

Ekrem Konur, esperto giornalista di calciomercato, ha riportato delle interessanti novità di mercato riguardo il Napoli: si tratta di un presunto interesse per Souffian El Karouani, terzino dell’Utrecht che sta catturando l’interesse di diversi club europei, grazie alle sue prestazioni convincenti con il club olandese. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, rappresenta sicuramente un’interessante operazione di mercato. Ecco un estratto:

Souffian El Karouani sta suscitando grande interesse! Il West Ham è in testa alla corsa, il giocatore ha confermato i contatti. Anche Marsiglia, Porto, PSV, AZ Alkmaar, Ajax, Brighton, Fulham, Hoffenheim, Francoforte, Napoli e Lazio stanno monitorando il mercato“.

Articolo precedenteCremonese-Napoli, via libera ai tifosi residenti in Campania ? C’è la decisione ufficiale, i dettagli
Articolo successivoPedullà – “Napoli interessato a un big dell’Inter: c’è anche l’opzione scambio, i dettagli”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE