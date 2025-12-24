Mercato con limitazioni per il Napoli, ecco il motivo dietro e come si potrà muovere la società a gennaio

La notizia uscita ieri ha scombussolato l’animo di tutti i tifosi del Napoli che, dopo la grande gioia perla vittoria della Supercoppa Italiana, si sono ritrovati a vedere il club azzurro con il mercato fortemente limitato a gennaio, con la possibilità di fare operazioni a saldo zero, cioà che le entrate e le uscite siano di pari valore. Di conseguenza, il club azzurro dovrà fare molta attenzioni che il parametro tra i ricavi del club e il costo del lavoro non salga oltre lo 0,8 per gennaio, e a 0,7 per giugno. Questa farà si che i partenopei potranno si fare acquisti a gennaio, ma possibilmente solo prestiti e che l’ingaggio dell’eventuale acquisto compensi quello delle eventuali uscite. Nella sessione invernale potremmo quindi vedere diversi giocatori lasciare il club, i principali indiziati sono Marianucci e Vergara, che hanno catturato l’interesse di diversi club, Mazzocchi, Ambrosino ed eventualmente Lucca.

Sarà quindi una sessione di massima accortezza per il Napoli, perchè a giugno ci potrebbe essere il rischio di ritrovarsi con il mercato estivio bloccato.