Il Mattino – “Napoli, lavoro non stop per Conte e il gruppo squadra: ci si riposa solo a Natale, i dettagli”

Francesco Napolitano
E’ un Napoli costantemente al lavoro, quello di Antonio Conte. Ci si riposerà solo per il giorno di Natale, perchè il 28 si scenderà ancora in campo, in casa della Cremonese. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, eccone un estratto:

“Un solo giorno, il 25 dicembre. Salvo ripensamenti. Oggi, per non perdere il ritmo visto che domenica c’è il campionato, è prevista a Castel Volturno una doppia seduta di allenamento. Per 24 ore di relax, bisogna restare nel quartier generale tutto il giorno. Sala video e tattica.”

