Il Mattino – “Napoli, lavoro non stop per Conte e il gruppo squadra: ci si riposa solo a Natale, i dettagli”

E’ un Napoli costantemente al lavoro, quello di Antonio Conte. Ci si riposerà solo per il giorno di Natale, perchè il 28 si scenderà ancora in campo, in casa della Cremonese. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, eccone un estratto:
“Un solo giorno, il 25 dicembre. Salvo ripensamenti. Oggi, per non perdere il ritmo visto che domenica c’è il campionato, è prevista a Castel Volturno una doppia seduta di allenamento. Per 24 ore di relax, bisogna restare nel quartier generale tutto il giorno. Sala video e tattica.”