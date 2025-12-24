Il Mattino – ” Adl pazzo di Conte, pronta la proposta per un nuovo contratto: i dettagli “

Aurelio De Laurentiis è completamente pazzo di Antonio Conte. Il patron azzurro è entusiasta delle prestazioni del mister salentino e sarebbe pronto a blindarlo con un nuovo contratto, fino al 2029. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, eccone un estratto:

“Il patron vuole blindare il tecnico, non vuole correre il rischio che le sirene (anche arabe, certo) possano spingerlo a lasciare il progetto azzurro alla fine del triennio, a giugno 2027. Il Napoli vuole discutere il prima possibile le basi per la permanenza sulla panchina. Dopo Riyadh il presidente è pronto a giocare d’anticipo, con un nuovo contratto e una nuova scadenza: giugno 2029”.

