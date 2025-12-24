Gds – ” Mercato con limitazioni per il Napoli, svelato il motivo dietro al parziale blocco: i dettagli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi dettagliata, in merito alle motivazioni dietro la decisione della Commissione Indipendente, di bloccare parzialmente il mercato al Napoli nella sessione invernale. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nella sostanza i club dovevano fare in modo che il rapporto tra Costo del lavoro allargato e Ricavi non superasse lo 0,8. Entrambe sono andate oltre, il Napoli più del Pisa, sia in termini assoluti che proporzionali. La squadra di De Laurentiis dovrebbe aver sforato di circa 40 milioni, i toscani di 18. Con il risultato di non poter fare mercato se non “a saldo zero”, quindi bilanciando il valore economico di acquisti e cessioni. Almeno per il momento. Le situazioni di Napoli e Pisa sono comunque piuttosto diverse, sia in partenza (gli azzurri hanno un bilancio solido, vengono stoppati perché non immettono liquidità), sia nell’approcciarsi a questa situazione: gli azzurri sembrano orientati a gestire la situazione così come è stata loro imposta dal regolamento Figc (il Pisa no).”

