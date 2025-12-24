Gds – “Mercato con limitazioni per il Napoli, il club vuole evitare rischi per questo motivo: i dettagli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta delle importanti novità in merito alla situazione del Napoli, che si è ritrovato con il mercato parzialmente bloccato, dopo la decisione della Commissione indipendente, che controlla i conti dei club italiani. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli si vuole muovere con prudenza anche per ridurre qualsiasi rischio per giugno: se oggi il blocco del mercato non è previsto, per l’estate la sanzione esiste proprio per chi oggi è out. A meno che il famoso indicatore non scenda. Per capirci, se il Napoli oggi avesse l’indicatore a 0,97 e a giugno fosse salito a 0,98 avrebbe il mercato bloccato, se fosse sceso a 0,96 (anche se il valore è superiore a quello richiesto alle altre, tra l’altro sarà sceso a 0,7) potrà operare a saldo zero”.