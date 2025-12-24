E menomale che il Napoli era al capolinea

Tempo fa si parlava di un Napoli scarico, senza idee, con il gruppo squadra spaccato che non sopportava la guida di Antonio Conte, che lo stesso mister avrebbe voluto rassegnare le dimissioni, che Lang e Neres sarebbero stati ceduti nella sessione invernale, e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo dopo la sconfitta degli azzurri sul campo del Bologna per 2-0, e soprattutto dopo le dichiarazioni forti di Conte in conferenza stampa: la ormai famosa frase ‘non voglio accompagnare un morto’ ha rieccheggiato per settimane.

Da quel caos, scatenatosi il 9 novembre, il Napoli, anche in piena emergenza di infortuni, si è rialzato. Si è rialzato con fame, con la voglia di mettere a tacere tutte quelle fesserie e cattiverie sparate a zero, e ci è riuscito alla grande. Solo lo stop di Udine è un neo al periodo straordinario che stanno vivendo i calciatori, lo staff e la società: le vittorie contro l’Atalanta, Roma, Juventus, Milan e Bologna sono state un segnale fortissimo, soprattutto per i giocatori stessi, perchè hanno dimostrato di essere capaci di mettere sotto qualsiasi squadra, con l’atteggiamento e la giusta intensità agonistica.

Oggi, 24 dicembre, un mese e mezzo dopo Bologna, il Napoli è ancora lì al vertice, con un trofeo in più nella bacheca e con una maggiore consapevolezza di ciò che si può fare, tutti insieme.

Da Bologna a Bologna, il Napoli c’è, non è al capolinea. Per dispiacere di molti.