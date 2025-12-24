Cds – “Napoli, a gennaio diversi giocatori possono partire, anche Lucca: c’è un club inglese su di lui”

Ci sarà molto movimento in casa Napoli nella sessione invernale, lato cessioni. Infatti, diversi giocatori sarebbero pronti a lasciare il club azzurro per trovare più spazio. A parlarne è l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, eccone un estratto:

“Il Napoli, insomma, riflette se puntare su un centrocampista oppure se virare su un calciatore più offensivo, e nel frattempo comincia a mettere insieme i pezzi del mosaico delle cessioni: Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino sono a caccia di continuità. Come Lucca: il centravanti acquistato in estate dall’Udinese per 35 milioni di euro è stato oggetto di discussioni con vari club italiani, tra cui anche la Juve, ma dopo la cessione di Füllkrug al Milan è finito nel mirino del West Ham. Si ragiona sul prestito.”