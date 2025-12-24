Ancora a KKN – ” Dopo la sconfitta di Bologna ho letto molte cattiverie. Lukaku? Ecco quanto tornerà in campo “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Tiberio Ancora, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove tra i vari argomenti si è soffermato sul possibile ritorno in campo di Romelu Lukaku e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Dopo il Bologna in campionato abbiamo detto quello che si è verificato, le squadre attraversano dei momenti di difficoltà ma sono quelli i momenti in cui bisogna stare uniti. In quel momento dall’esterno ho visto e letto molte cattiverie e questo non mi è piaciuto. La squadra è sempre stata molto unita, con il mister e con lo staff si è trovata la soluzione giusta per mettere le cose a posto. Conte é bravo a tenere sempre tutti sull’attenti, non vuole animi piatti. Lukaku tornerà in campo nel giro di due tre settimane, ma va gestito con molta prudenza”.

