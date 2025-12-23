Sky-Nuovo identikit per il mercato: i dettagli

Il mercato invernale si avvicina ed il Napoli deve migliorare la rosa per affrontare il triplice impegno.

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti ha fatto il punto in casa azzurra: “Siccome Kobbie Mainoo non può arrivare ad inizio gennaio e Frank Anguissa rientrerà dall’infortunio il 15, Giovanni Manna preferisce concentrare altrove le sue attenzioni e guardare al mercato degli esterni offensivi. Il Napoli ha l’attacco a tre e, mantenendo questo modulo, che sta dando delle belle soddisfazioni, numericamente può aver bisogno di un nuovo esterno offensivo.

Si setaccia il mercato internazionale, per capire chi ci sia all’estero per andare ad irrobustire la rosa in quella zona di campo. L’identikit non è quello di un titolare, ma di un ragazzo che possa rappresentare una soluzione in più nelle rotazioni in attacco, per non essere costretti a cambiare nuovamente il vestito tattico in caso di ulteriori forfait di qualche calciatore di Conte, mantenendo il 3-4-3 come scema nel quale Politano può anche giocare alla Di Lorenzo“.