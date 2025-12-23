Sky: “Il Napoli rispetterà le norme del mercato ma le contesta”

Francesco Modugno, giornalista di Sky ha commentato la decisione della Commissione Indipendente che controlla i conti delle squadre di Serie A: “Situazione abbastanza paradossale, almeno così percepita da parte del Napoli, che è il club che ha una solidità importante, ha una liquidità notevole. Stando agli ultimi dati in cassa penso che il Napoli abbia circa 90 milioni di liquidità, quindi evidentemente rispetterà i vincoli posti, rispetterà le norme, ma di fatto non le condivide, le conteste. Da quello che abbiamo capito non c’è la volontà di mettere altro denaro in bilancio, perché il Napoli la liquidità ce l’ha e quindi non ritiene che ci sia bisogno, né di andare a scontare crediti, crediti vantati di sicura esigibilità. Perché avendo liquidità, perché evidentemente scontare i propri crediti. Quindi sarà un mercato dall’autonomia evidentemente limitata, a saldo zero, che diventerà di fatto un mercato delle idee, delle opportunità, dei calcoli soprattutto. Perché ogni operazione d’entrata dovrà di fatto corrisponderne una di pari valore in uscita, qui chiaramente siamo un po’ al setaccio dell’organico“.