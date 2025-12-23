McTominay: “La Supercoppa ci dà ancora più fiducia, vogliamo fare il meglio in Champions”

Scott McTominay dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna ai microfoni dell’emittente saudita Thmanyah ha parlato del nuovo schema del Napoli e delle ambizioni del team: “Nel 3-4-2-1 ho cambiato qualcosa. Prima ero più avanzato, adesso riesco ad arrivare in corsa dentro l’area avversaria. Le occasioni non mancano: per me è fondamentale restare concentrato e dare sempre il massimo. In Champions League vogliamo fare il meglio possibile. Le aspettative sono alte e dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa devi solo pensare in grande e dare tutto in ogni partita. Posso dire solo che qui ho ricevuto una spinta enorme da compagni e allenatore. Questo mi ha aiutato a esprimermi al meglio”.