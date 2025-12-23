Cremonese, il report dell’allenamento in vista della sfida con il Napoli

La Cremonese di Nicola, si allena in vista della gara di campionato contro il Napoli, in programma domenica 28 ottobre alle 15:00. Ecco il comunicato del club grigiorosso sul proprio sito ufficiale:
“Proseguono gli allenamenti dei grigiorossi in vista della prossima gara di Serie A Enilive allo Zini contro il Napoli. Questa mattina, al termine della fase di attivazione fisica, gli uomini di mister Nicola hanno svolto esercizi di forza, lavoro situazionale difensivo ed esercitazioni sulle soluzioni offensive. In conclusione torneo a pressione. Domani, mercoledì 23 dicembre, l’allenamento è in programma alle 10.30″.