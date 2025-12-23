Conte: “Dopo la semifinale ho parlato chiaramente alla squadra per restare nella storia”

Antonio Conte, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna, ha parlato durante l’intervista in campo sottolineando il discorso fatto alla squadra e del contesto arabo : “Sono molto felice per questa vittoria perché la concentrazione è stata altissima: focus e attenzione sono rimasti al massimo in entrambe le partite e credo che abbiamo meritato di vincere. Contro il Milan prima e contro il Bologna poi abbiamo fatto due grandi prestazioni, creando tanto e potendo segnare anche più gol. Dopo la semifinale ho parlato a lungo con i ragazzi e ho detto loro che, se volevano essere ricordati in futuro, dovevano vincere e alzare il trofeo. È l’unico modo per restare nella storia come gruppo.

Il calcio in Arabia Saudita sta crescendo in modo esponenziale. Ci sono giocatori di qualità e allenatori importanti come Jorge Jesus, Simone Inzaghi o Brendan Rodgers. Per noi è stata un’esperienza fantastica: abbiamo vissuto una settimana speciale. In futuro, poi, tutto può succedere“.