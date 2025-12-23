Ancora: “Lukaku va gestito con prudenza”

L’ex preparatore atletico del Napoli Tiberio Ancora, nel corso della trasmissione “Radio Goal” ha parlato della condizione fisica del Napoli e del rientro di Romelu Lukaku: “Dopo il Bologna in campionato abbiamo detto quello che si è verificato, le squadre attraversano dei momenti di difficoltà ma sono quelli i momenti in cui bisogna stare uniti. In quel momento dall’esterno ho visto e letto molte cattiverie e questo non mi è piaciuto.

La squadra è sempre stata molto unita, con il mister e con lo staff si è trovata la soluzione giusta per mettere le cose a posto. Conte é bravo a tenere sempre tutti sull’attenti, non vuole animi piatti. Lukaku tornerà in campo nel giro di due tre settimane, ma va gestito con molta prudenza”. 

