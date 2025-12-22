Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali. Conte non cambia, Italiano si affida a Castro

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana. Non cambia nessun uomo Antonio Conte. Il tecnico leccese ha infatti confermato l’11 che ha sconfitto il Milan. Vincenzo Italiano ha invece scelto il tridente composto da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Castro. Di seguito, le formazioni.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano