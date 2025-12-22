Finale di Supercoppa: Napoli-Bologna, probabili formazioni.

Siamo arrivati alla finale di Supercoppa italiana che vedrà protagoniste il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano una dopo aver battuto un Milan debole a livello difensivo l’altra invece battendo l’Inter nella fase a rigori. Questo sarà il secondo incontro tra Conte e Italiano da quando è iniziato il campionato 25/26 dopo quello del 9 novembre che ha visto il Bologna vincitore della partita per 2-0.

Ma adesso pensiamo a stasera e vediamo come scenderanno in campo le due squadre: Conte dovrebbe riconfermare la formazione usata giovedì sera con Juan Jesus che sembra essere favorito su Buongiorno in difesa, Elmas al posto di Lang sulla trequarti mentre a guidare l’attacco sarà ancora una volta Hojlund nonostante il ritorno dell’attaccante belga Romelu Lukaku che essendo ancora convalescente partirà dalla panchina (chissà se magari vedremo il suo esordio questa sera) ed invece sono da tenere in osservazione le condizioni di Sam Beukema e di Mathìas Olivera.

Passiamo a parlare adesso dell’altra protagonista di questa finale: il Bologna, che vedrà assente Bernardeschi per un problema alla spalla e quindi Italiano potrebbe optare o per Cambiaghi o per Rowe. Castro confermato in attacco con Immobile pronto ad entrare dalla panchina. Ballottaggio aperto tra Lykogiannis e Miranda per quanto riguarda l’estremità della difesa invece rimane incerta una presenza di Ferguson dall’inizio del match. Tra i pali è stato riconfermato Ravaglia, eroe della semifinale.