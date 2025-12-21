SSC Napoli, il report dell’allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa

Matteo Iannone
SSC Napoli, il report dell'allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa, che si giocherà domani sera alle ore 20:00 italiane contro il Bologna. Ecco le parole del club azzurro:

Meno uno a Napoli-Bologna. Gli azzurri si sono allenati all’Al Riyadh Club alla vigilia della finale di Supercoppa, domani alle 20:00 contro i felsinei. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”.

