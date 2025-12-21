Napoli, ennesimo infortunio in allenamento: trauma contusivo al piede per Beukema

Non sembra esserci pace per Antonio Conte: ieri è arrivato l’ennesimo infortunio in allenamento. Questa volta a fermarsi è Sam Beukema, che non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di un trauma contusivo al piede rimediato nell’allenamento di ieri. Il difensore centrale olandese si aggiunge, dunque, alla lunga lista di infortunati del Napoli (De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Olivera): ancora non si sa niente sull’entità del problema e sugli eventuali tempi di recupero, ma quasi sicuramente non ci sarà domani per la finale di Supercoppa contro il Bologna, la sua ex squadra.