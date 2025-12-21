La Repubblica-La cura Conte ha fatto bene ad Hojlund: il motivo

Rasmus Hojlund sta vivendo un’ottima metà di stagione con la maglia del Napoli con 7 timbri (di cui l’ultimo contro il Milan nella semifinale della Supercoppa vinta per 2-0 dagli azzurri).

La Repubblica ha sottolineato come il lavoro di mister Conte si stia notando sempre più sulla punta danese: “Il più in forma è decisamente Hojlund. È diventato un centravanti completo: sa difendere il pallone alla Lukaku ma è bravo pure ad attaccare la profondità. Ha già raggiunto quota 7 gol stagionali in maglia azzurra e non ha intenzione di fermarsi proprio adesso. La cura Conte gli fa bene”.