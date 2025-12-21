La Gazzetta dello Sport-Il flop in Supercoppa aiuterà l’Inter: il motivo

L’eliminazione in semifinale di Supercoppa contro il Bologna potrebbe giovare all’Inter di mister Chivu.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Chivu arriverebbe più riposata per i prossimi match che la attendono in campionato: “Se fosse arrivata in finale, l’Inter avrebbe dovuto spendere energie preziose, mettendo a rischio il rendimento in campionato. Chivu ha invece potuto gestire le forze, lasciando in panchina elementi chiave come Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Il ko in Arabia, apre così a una possibile “rigenerazione natalizia” in vista del duello con Antonio Conte“.