Juventus, c’è lesione per Rugani: salta il Napoli?

Brutta tegola per la Juventus di Luciano Spalletti: dopo aver accusato un problema muscolare nella partita di ieri sera contro la Roma, Daniele Rugani si è sottoposto a degli esami strumentali al J Medical questa mattina e, come reso noto sul bollettino medico del club bianconero, si tratta di lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Ancora non si sanno i tempi di recupero, ma l’ex centrale dell’Empoli rischia di saltare la partita in casa contro il Napoli in programma il 25 gennaio 2026. Di seguito, ecco il bollettino medico diramato dal club bianconero:

“Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero. Anche Francisco Conceicao e Weston McKennie sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorato quotidianamente“.