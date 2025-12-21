Il Mattino: “Regalateci un’altra festa”

“Regalateci un’altra festa”. È il titolo scelto da Il Mattino in prima pagina per accompagnare l’attesa del Napoli verso la finale di Supercoppa Italiana in programma domani a Riad contro il Bologna. L’entusiasmo cresce attorno alla squadra di Antonio Conte, chiamata a completare il percorso nel torneo dopo la convincente vittoria in semifinale contro il Milan.

Gli azzurri arrivano all’ultimo atto con grande fiducia, ma consapevoli delle difficoltà che li attendono. Di fronte ci sarà un Bologna solido e ambizioso, reduce dal trionfo in Coppa Italia e capace di eliminare l’Inter ai calci di rigore nel proprio cammino verso la finale. Un avversario tutt’altro che semplice, pronto a giocarsi le proprie chance fino all’ultimo.

Per il Napoli, la Supercoppa rappresenta l’occasione di regalare un’altra notte di gioia ai tifosi e di aggiungere un nuovo trofeo alla gestione Conte, confermando la competitività del progetto azzurro anche sul palcoscenico internazionale.