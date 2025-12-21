Il Mattino – Olivera verso la panchina contro il Bologna

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla delle condizioni del terzino uruguaiano del Napoli, Mathias Olivera, in vista della finale di Supercoppa contro il Bologna in programma domani sera. Olivera non ha giocato la semifinale di Supercoppa, vinta dal Napoli contro il Milan, per un problema muscolare. Come riportato da Il Mattino, il terzino classe 97 ha dato segni di miglioramento nell’allenamento di ieri: tuttavia, Conte dovrebbe preferire nuovamente Spinazzola a lui per la fascia sinistra.