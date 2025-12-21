Hojlund-Neres, Conte punta su di loro per la Supercoppa

Una coppia nata quasi per necessità e diventata in poche settimane una garanzia. Tra infortuni pesanti – da De Bruyne ad Anguissa – e una crisi culminata con la sconfitta di Bologna, punto più basso della gestione Antonio Conte, il Napoli ha trovato nuova forza offensiva affidandosi a Rasmus Hojlund e David Neres.

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì sera a Riad (ore 20 italiane), l’allenatore azzurro difficilmente rinuncerà a loro. Come evidenzia La Repubblica, la formula è tanto semplice quanto efficace: un centravanti fisico e completo affiancato da un fantasista rapido e imprevedibile. Un riferimento centrale e una seconda punta capace di accendere la manovra, la miscela scelta da Conte per puntare al primo trofeo stagionale.