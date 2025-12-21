Emma Marrone: “Quando il Napoli ha vinto lo Scudetto con Spalletti ho esultato”

La cantante Emma Marrone ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche di calcio, in particolare del Napoli di Luciano Spalletti nella stagione 2022/23: ecco uno spezzone dell’intervista. “Seguo il calcio, ma non sono una tifosa sfegatata di un club, tifo per le belle storie: ho esultato come una matta per il ritorno in Serie A del Lecce nel 2019 e per lo Scudetto del Napoli di Spalletti. Quest’ultimo l’ho seguito dal vivo: non lo dimenticherò mai. Ogni singolo balcone aveva la sua bandiera, tutta la città era addobbata con fiocchi azzurri, l’immagine di Maradona ovunque“.