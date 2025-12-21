Ecco le probabili formazioni di Napoli – Bologna

Dopo aver battuto il Milan per 2-0, il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna in finale di Supercoppa italiana. La squadra guidata da Conte punta a vincere domani per poter ottenere il primo trofeo della stagione che può certamente aiutare l’ambiente in un momento in cui bisogna acquisire continuità nel vincere.
Ecco le probabili formazioni:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano, Elmas, Hojlund, Neres. All. Conte
I partenopei scenderanno in campo con la stessa formazione vista contro il Milan. L’unico dubbio per Conte resta il ballottaggio Elmas – Lang che però vede il macedone momentaneamente favorito.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Miranda, Lucumì, Heggem, Holm, Moro, Pobega, Rowe, Odgaard, Orsolini, Castro. All. Italiano