Di Lorenzo sogna la Supercoppa: “Posso vincere quanto Maradona”

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana 2025 contro il Bologna, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del significato personale e collettivo della partita.

Il difensore azzurro guarda alla storia e alle proprie ambizioni: “So che Maradona è stato l’unico capitano a vincere due scudetti e una Supercoppa. Lui è inarrivabile, ma il pensiero di poter aggiungere anche io una Supercoppa dopo due scudetti e una Coppa Italia è forte. Vincere resta un’emozione incredibile, farlo da capitano ancor di più“, ha dichiarato Di Lorenzo.

Riguardo al Bologna, il capitano avverte: “Affronteremo una squadra in salute, motivata e con entusiasmo, che vuole continuare a scrivere la storia della società dopo la Coppa Italia. La partita persa al Dall’Ara ci ha lasciato il segno, ma domani sarà diverso: il trofeo è in palio e puntiamo ad alzarlo per noi e per i tifosi”.