CorSport – Tegola Bologna, Bernardeschi non ci sarà contro il Napoli e non solo

In attesa della finale di Supercoppa tra il Napoli e il Bologna in programma domani alle 20, i rossoblù dovranno rinunciare ad uno dei loro giocatori più importanti, ovvero Federico Bernardeschi. L’ex ala di Fiorentina e Juventus si è infortunato nella semifinale di Supercoppa giocata venerdì sera contro l’Inter (frattura della clavicola sinistra), e non ci sarà per la finale di domani contro il Napoli: tuttavia, non è l’unica partita che salterà. Secondo il Corriere dello Sport, Bernardeschi sarà operato martedì a Bologna e rientrerà in campo a fine febbraio: una brutta tegola per Vincenzo Italiano, dunque, che perde uno dei suoi giocatori più in forma viste le ultime partite.