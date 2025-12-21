Corriere dello Sport: “Conte-Italiano, esame di storia”

“Conte-Italiano, esame di storia”. È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per presentare la finale di Supercoppa Italiana in programma domani a Riad, dove Napoli e Bologna si contenderanno il trofeo. Una sfida che va oltre il singolo match e che mette in palio un successo dal peso specifico elevatissimo.

Per entrambe le squadre, infatti, vincere significherebbe conquistare il secondo titolo nel giro di sette mesi, confermando un percorso di crescita e ambizione. Antonio Conte, in particolare, cerca una risposta forte dopo la sconfitta subita in campionato proprio contro il Bologna di Vincenzo Italiano, un ko che ha lasciato scorie e voglia di rivincita. La finale saudita diventa così un vero banco di prova, non solo tattico ma anche mentale, tra due allenatori protagonisti della Serie A e due squadre pronte a giocarsi tutto in una notte.