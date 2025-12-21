Cassano: “Il Bologna ha giocato alla pari con la più forte del campionato ma in finale…”

Antonio Cassano, ex fantasista di Roma, Inter e Milan, nel corso del podcast “Viva el Futbol” dell’amico Lele Adani, ha dato il proprio pronostico per la finale di Supercoppa che vedrà il Bologna affrontare il Napoli: “Bologna in finale. Sapete perché dico che è meritata? Perché era sfavorita ma in campo non si è notato. Il Bologna era sfavorita contro la squadra più forte del campionato, sono contento perché Italiano merita questa grande chance di vincere un altro trofeo. Sta facendo un calcio meraviglioso, ha giocato un calcio vis a vis. La cosa incredibile è che dopo un minuto e mezzo, il Bologna era sotto.

Dopo ha giocato alla pari contro la squadra più forte in Serie A, bisogna fare solo grandissimi complimenti alla squadra e a Italiano per la finale raggiunta. I rigori sono una lotteria, a volte va bene, a volte va male, Ravaglia ha fatto due miracoli, poi Barella ha tirato fuori. Comunque il Bologna ora giocherà la finale da sfavorita ancora”.